خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء وجمعا من المواطنين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، الأمراء، ومفتي عام المملكة، والعلماء، وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، الأمير سعد بن عبدالله بن تركي، والأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، و مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نواف، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير فهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الوليد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد، والمستشار في الديوان الملكي الأمير الدكتور تركي بن سعود، والأمير بندر بن سعود بن محمد، والأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن سعد بن تركي، والأمير سعود بن فهد بن فيصل، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فيصل بن مساعد، والأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن منصور بن سعد، والأمير فيصل بن منصور بن سعد، والأمير فهد بن منصور بن سعد، والأمير فيصل بن تركي بن سعود، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بدر بن جلوي، والأمير عبدالعزيز بن منصور بن سعد، والأمير سعود بن عبدالله بن فرحان، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، والأمير عبدالعزيز بن متعب بن ثنيان.

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إلى ذلك يرعى خادم الحرمين الشريفين المؤتمر العالمي الرابع لطب الحشود الذي تنظمه وزارة الصحة تحت عنوان « نموذج الرعاية الصحية للحشود»، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر المقبل بمحافظة جدة.

وأوضحت وزارة الصحة أن المؤتمر الذي سيحظى بمشاركة واسعة من الخبراء والعلماء من مختلف دول العالم والعديد من المنظمات والمؤسسات العالمية والإقليمية والمحلية، يهدف إلى الخروج بإطار عالمي ومتطلبات الرعاية الصحية للحشود، بعد استعراض أفضل الممارسات المحلية والعالمية ومناقشة آخر المستجدات العلمية في هذا المجال.

ويعـد المؤتمر فرصة تستعرض المملكة من خلاله تجربتها في مواسم الحج، كونها تجربة فريدة من نوعها في إدارة أكثر من ثلاثة ملايين حاج من مختلف أنحاء العالم في نطاق جغرافي وزمني محدد، إلى جانب الفعاليات الثقافية والترفيهية والسياسية التي تستضيفها المملكة بكل احترافية واقتدار.

وسيناقش المؤتمر عددا من الموضوعات ذات الصلة بصحة وإدارة الحشود، بحضور أكثر من 30 دولة، ويستهدف الممارسين الصحيين المشاركين في إدارة وصحة والحشود ومخططي ومنظمي الفعاليات بمختلف أنواعها.

يذكر أن المركز العالمي لطب الحشود هو مركز وطني متعاون مع منظمة الصحة العالمية في صحة وإدارة الحشود، وأحد مركزين عالميين فقط متخصصين في إدارة الحشود والتجمعات البشرية، وتعـد المملكة مرجعا رائدا في مجال صحة وإدارة الحشود، حيث إن لديها خبرات متميزة في هذا المجال أشادت بها العديد من المنظمات الصحية الدولية.