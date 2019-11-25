تحويل ترقيات ومعاملات مبتعثي أم القرى إلى الكترونية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تبدأ جامعة أم القرى خلال الأشهر الثلاثة المقبلة التفعيل الالكتروني لإجراءات الترقيات والتمديد وجميع معاملات الابتعاث والدراسات العليا، وذلك بحسب ما أكده وكيل جامعة أم القرى للدراسات والبحث العلمي الدكتور عبدالوهاب الرسيني خلال لقائه بمبتعثي الجامعة في بريطانيا عبر الاتصال المرئي، بمقر عمادة التعلم الالكتروني لمناقشة المسائل المتعلقة بالدراسة وبلد الابتعاث، بحضور المشرف العام على إدارة البعثات الدكتور باسم مخدوم.

وأجاب الرسيني ومخدوم عن جميع استفسارات وإشكالات الطلبة المبتعثين، المتعلقة بنظام الترقيات، والحديث عن إمكانية الشروع في إجراءاته الكترونيا بمجرد صدور شهادة التخرج، وفتح مجالات التوظيف للمحاضرين بالجامعة، وتوضيح آليات تمديد البعثة، حيث أكد اللقاء على ضرورة البدء بها مبكرا، والاستفادة من مجالس الكليات، لتسريع إنجاز المعاملات والطلبات المعلقة للطلبة.

وأكد عزم الجامعة على صرف مكافآت التميز للبحوث المنشورة للطلبة أثناء البعثة، مشيدا بتعاون إدارة البعثات وعمادة التعلم الالكتروني لترتيب هذا اللقاء، مشيرا إلى لقاءات مستقبلية قادمة بطلبة الجامعة المبتعثين في الولايات المتحدة وأستراليا وبقية دول الابتعاث، واصفا الطلبة المبتعثين في الخارج بـ»سفراء أم القرى وعلماء المستقبل الذين تفخر بهم الجامعة».