توثيق جلسات محاكم مكة بالصوت والصورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع توثيق الجلسات بالصوت والصورة والمخصصة لمحاكم منطقة مكة المكرمة، بعد إتمام المرحلة الأولى التي خصصت لمحاكم مدينة الرياض، إذ تصدرت المحكمة الجزائية في عدد الجلسات الموثقة.

وأشارت الوزارة إلى أن نظام توثيق الجلسات يعمل على ربط التسجيلات بوقت انعقاد الجلسة من خلال نظام ناجز المحاكم لسهولة البحث والاطلاع على القضايا والجلسات المنعقدة، فيما تعمل الوزارة على تطوير رقمية البيانات الخاصة بالجلسات الموثقة.

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ويهدف توثيق الجلسات القضائية إلى تيسير العمل عبر تحويل جميع ما يدور في المرافعة إلى صيغ رقمية يمكن مراجعتها من قبل أطراف الدعوى والقاضي، ما يقلل من الشكاوى في هذا المجال، إضافة إلى حفظ حق القاضي والمتقاضين، حيث سيوثق كل ما سيدور في الجلسة، ويمكن للمجلس الأعلى للقضاء الاطلاع عليه بحكم اختصاصه.

وتسعى العدل إلى توظيف التقنية عبر مجموعة من المشروعات والمبادرات لرفع الأداء وتطويره، ما ينعكس بشكل إيجابي على المستفيد العدلي.

توثيق الجلسات في محاكم الرياض: