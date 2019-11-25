ولي العهد يزور معرض الرياض للسيارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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زار ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أمس معرض الرياض للسيارات والذي يأتي ضمن فعاليات موسم الرياض.
يذكر أن المعرض، الذي يعد من أكبر معارض السيارات بالعالم، افتتح الخميس الماضي، وحظي بإقبال كبير من المهتمين بقطاع السيارات، كما أزاح الستار عن سيارة 2030 الوحيدة في العالم والتي صممت خصيصا للسعودية.
ويختتم المعرض فعالياته في المنطقة الثالثة من مناطق موسم الرياض، بعد أن شهد إقامة فعاليات متعددة تلبي شغف عشاق السيارات، مثل: مزاد معرض الرياض للسيارات، ومعرض فيراري، والمدفع البشري، وسباق المحاكاة، وسباقات RC & Drifting، وMonster Jam، وPolice Academy، وHot Wheels.
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