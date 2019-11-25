النجار يبحر في رحلة العلاقات الاجتماعية بمنتدى باشراحيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في لقاء احتشدت به قاعة المنتدى الثقافي للشيخ محمد صالح باشراحيل، بالمثقفين والإعلاميين لحضور محاضرة المد والجزر في علاقاتنا الاجتماعية التي قدمها الإعلامي الدكتور حسين النجار، قدم رئيس مجلس إدارة المنتدى الشاعر الدكتور عبدالله باشراحيل كلمة ترحيبية وصف فيها المحاضر بالقامة الكبيرة ومن الذين أسسوا منهجية الإعلام في المملكة فهو من الرواد في هذا المجال، وهو الخبير الذي قدم عطاءه بجدارة ومهنية عالية ومن الذين شاركوا باقتدار في مسيرة هذا المنتدى، وكان من الداعمين للمواهب الشابة وتقديمهم للجمهور كنوابغ في مجال الفكر والأدب، لذا حق علينا تكريم مثل هذه الرموز الرفيعة ممن خدموا دينهم ووطنهم.

وقال النجار إن هذه المحاضرة تحمل عنوان المد والجزر في علاقتنا الاجتماعية، كيف كان المجتمع وكيف أصبح داعيا إلى عودة القيم والمفاهيم الاجتماعية التي كانت تسود علاقات الناس بعضها ببعض.

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وركز المحاضر على قيمتين هما صلة الرحم والجار وأنه لا بد أن نتعرف على طرائق تربوية لتربية الأبناء تتناسب مع طبيعة العصر وما يصاحبه من تقنية متسارعة.

وأهدى كل من الشاعرين عائض الثبيتي وزياد سلامة قصائد للمنتدى ولرئيس مجلسه الدكتور عبدالله باشراحيل.

وفي الختام جرى تكريم الضيف بدرع المنتدى قدمه الدكتور أحمد المورعي وهدية المنتدى قدمها سليمان الزايدي، وقدمت هديتان قيمتان قدمهما مدير مستشفى محمد صالح باشراحيل نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الباشراحيل الإنمائية المهندس تركي باشراحيل للضيف الدكتور حسين نجار.