مذيعو «التوك شو» يخاطبون جماهيرهم من منتدى الإعلام السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

يتخلى أربعة من أبرز المذيعين على مستوى الوطن العربي عن مقعدهم الرئيس في منتصف الشاشة ليتحولوا إلى ضيوف في جلسة يستضيفها منتدى الإعلام السعودي الذي ينطلق مطلع ديسمبر المقبل، حيث تناقش ما تثيره البرامج الحوارية من جدل حول محتواها واختياراتها وطريقة إدارة مذيعيها لحلقاتها.

ويدير الجلسة التي ستعقد تحت عنوان «التوك شو... تنفيس أم علاج» المذيعة نشوى الرويني وهي واحدة من أصغر المذيعات العربيات اللاتي قدمن برامج على الهواء وقدمت العديد من البرامج أشهرها صباح الخير يا عرب وبصراحة مع نشوى وحوار صريح وكلام نواعم وعملت مع القنوات التلفزيونية من بينها قناة إم بي سي وقناة دبي وقناة أبوظبي.

Advertisements

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة جدلا حيث اعتاد ضيوفها المذيعون وائل الإبراشي ومعتز الدمرداش وعلي العلياني وبركات الوقيان أن يثيروا التساؤلات وعلامات الاستفهام حول القضايا من زاويا مختلفة.

واشتهر وائل الإبراشي الذي مارس العمل الصحفي في تقديم برنامج العاشرة مساء اليومي الذي يبث على قنوات دريم، أما الدمرداش فهو ابن عائلة إعلامية، فوالدته هي الفنانة كريمة مختار، ووالده هو المخرج نور الدمرداش، واشتهر بتقديم النشرة الإنجليزية والفرنسية على القنوات المصرية، كما عمل في العديد من القنوات الفضائية، ومن أشهر برامجه التي لاقت رواجا برنامج الحوار 90 دقيقة على قناة المحور، ويقدم حاليا برنامج «مصر الجديدة» على قناة الحياة.

وتستضيف الجلسة مذيعين انطلقت شهرتهما من الخليج لتصل إلى مختلف أرجاء الوطن العربي، وهما علي العلياني الذي يقدم برنامج معالي المواطن ومجموعة إنسان على MBC وبركات الوقيان الذي قدم العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية في قنوات الكويت ودبي وروتانا خليجية والمستقبل والوطن.