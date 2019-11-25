مناقشة تحديات التلفزيون في عصر المشاهدة وفق الطلب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لم تدرك منصات التلفزيون التقليدي أن شقيقتها المدفوعة التي دخلت إلى الساحة التلفزيونية على مهل منذ أكثر من ربع قرن ستتصاعد وتبعدها عن عرشها وتستحوذ على المتابعة الجماهيرية.

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وعلى الرغم من أن المؤسسات التلفزيونية التقليدية تحاول اللحاق بالركب وتدارك الأمر إلا أن البدائل مثل «نتفليكس، آبل تي، ديزني» خطفت قلوب الجماهير وبدأت في اقتناص العوائد المالية.

وفي خضم التساؤلات المتصاعدة حول المنافسة المحتدة بين المنصات التلفزيونية يناقش منتدى الإعلام السعودي من خلال جلسة «مستقبل صناعة التلفزيون في عصر المشاهدة وفق الطلب»، التحديات التي يواجهها التلفزيون في ظل تنامي بدائل المشاهدة عبر المنصات الرقمية.

ويتحدث في الجلسة نخبة ممن صنعوا القرارات في مؤسسات تلفزيونية عريقة، وهم المؤسس والرئيس التنفيذي للمؤسسة اللبنانية للإرسال LBC بيار الظاهر، ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السابق عبدالرحمن الهزاع، والمحاضر في كلية الإعلام والاتصال في جامعة الإمام محمد بن سعود رياض حيدر، ومدير عام قناة العربية السابق نبيل الخطيب.