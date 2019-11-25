الإماراتي دون أيقونته عموري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استبعد مدرب المنتخب الإماراتي، الهولندي بيرت فان مارفيك، صانع الألعاب عمر عبدالرحمن «عموري» عن القائمة المشاركة في كأس الخليج الـ24، بسبب الإصابة.

وأكد الاتحاد الإماراتي عبر موقعه الرسمي أن لاعب الجزيرة عمر عبدالرحمن تواجد في برشلونة خلال الأيام الماضية لإجراء الفحوصات الطبية والتحق بمعسكر المنتخب في دبي متأخرا، وعليه قرر الجهاز الفني عدم الزج به في البطولة التي ستلعب بشكل مضغوط. ومن المنتظر أن يعود اللاعب إلى برشلونة لاستكمال برنامجه العلاجي.

وإضافة إلى عموري، يغيب عن الإمارات علي سالمين، ووليد عباس بسبب الإصابة أيضا.