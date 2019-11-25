انضمام المملكة لمجلس برنامج المعلومات للجميع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انضمت المملكة إلى برنامج المعلومات للجميع «Information fo All»Programme»، بعد 24 ساعة من إعلان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة الأمير بدر بن فرحان، فوز المملكة بمقعد في المجلس التنفيذي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وبدأ برنامج المعلومات للجميع (IFAP) في عام 2001، لتوفير منصة تجمع الأطراف المعنية والفاعلة في مجتمعات المعرفة للمشاركة في المناقشات الدولية حول السياسات والتوجيهات من أجل العمل في المجالات التي تتطلب الوصول إلى المعلومات والمعارف.

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ويوجه المجلس الحكومي الدولي في البرنامج الذي يضم 26 دولة من الدول الأعضاء (يتم انتخابهم من المؤتمر العام لليونسكو) عملية وضع الخطط للبرامج وتنفيذها، إضافة إلى أنه ينظر في المقترحات المطروحة بشأن تنمية برنامج المعلومات للجميع، والتوصية بخطوط العمل العريضة التي يمكن أن يتخذها البرنامج، واستعراض وتقييم المنجزات وتحديد المجالات الأساسية التي تتطلب زيادة التعاون الدولي وتعزيز مشاركة الدول الأعضاء في البرنامج ودعم جميع جهود جمع التبرعات لتنفيذ برنامج المعلومات للجميع.

وتتركز أولويات برنامج المعلومات للجميع (أيفاب) على الاستعانة بالمعلومات لتحقيق التنمية، وتعزيز الدراية المعلوماتية، وصون المعلومات، ومراعاة الأخلاقيات في مجال المعلومات، والانتفاع بالمعلومات، وتشجيع التعددية اللغوية.

أبرز أهداف برنامج المعلومات للجميع: