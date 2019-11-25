إنهاء معاملات 3 آلاف متقاعد بتعليم عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها أنهى قسم التقاعد بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير إجراءات ثلاثة آلاف معاملة تقاعدية، لمنسوبي التعليم في المنطقة. وذلك بعد اعتماد الطلبات من خلال بوابة نظام فارس الوزاري، وإعداد بيانات الخدمة لطالبي التقاعد، وإعداد قرارات طي القيد لطالب الخدمة سواء المحالين للتقاعد لبلوغهم السن النظامي للتقاعد، أو طلبات التقاعد المبكر، أو التقاعد بسبب العجز الصحي، أو طي القيد بسبب الوفاة، أو الاستقالة.



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