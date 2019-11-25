تدريب 100 طالب على السلامة من الحرائق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفذت الشركة السعودية للكهرباء أمس، دورة تدريبية عن السلامة والإطفاء باستخدام التقنيات المتميزة بالشركة، وذلك في الكلية التقنية بخميس مشيط، بحضور 100 طالب.

وناقشت الدورة السلامة والوقاية من الحرائق، والوقاية من الأخطار، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة والمتميزة لمكافحة الحرائق، التي تؤدي إلى تقليل الحوادث وكسر رهبة مكافحة الحريق وتفادي الآثار المترتبة على انتشاره مع تطبيق التعليمات بشكل عملي.