السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لوس أنجلوس تصدر فيلم الرسوم المتحركة والفانتازيا «فروزن 2» إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما. وحقق الفيلم، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كريستين بيل وادينا منزل وجوش جاد، إيرادات بلغت 127 مليون دولار. وتراجع للمركز الثاني فيلم الحركة والإثارة «فورد ضد فراري»، محققا إيرادات بلغت 16 مليون دولار، وجاء ثالثا فيلم السيرة الذاتية والدراما «آ بيوتيفول داي إن ذا نيبرهود»، بإيرادات بلغت 5ر13 مليون دولار.



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