122 امرأة يلقين حتفهن على أيدي أزواجهن بألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما لقيت 122 امرأة حتفهن العام الماضي في ألمانيا على يد شركاء حياتهن السابقين أو الحاليين، بلغ عدد النساء اللاتي سقطن ضحايا للعنف المنزلي أو التهديد أو الإكراه على يد أزواجهن أو شركاء حياتهن السابقين أو الحاليين العام الماضي أكثر من 114 ألف امرأة، وذلك بحسب تقييم لمكتب الشرطة الجنائية الاتحادي عن موضوع العنف في الشراكات الحياتية.

ورغم تراجع عدد حالات القتل العام الماضي بنسبة 25% مقارنة بعام 2017، ارتفع عدد النساء اللاتي سقطن ضحايا للعنف على يد شركاء حياتهن بوجه عام، حيث ارتفع العدد من 113965 حالة إلى 114393 حالة. في المقابل، بلغ عدد الرجال الذين تعرضوا للتهديد أو الإكراه أو الاعتداء على يد شريكات حياتهم السابقات أو الحاليات نحو 26 ألف رجل، ليواصل عددهم في الارتفاع منذ سنوات.