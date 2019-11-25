الإعدام لـ 7 مصريين اتهموا بقتل رجال الشرطة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة
أصدرت محكمة مصرية أمس أحكاما بالإعدام بحق 7 أشخاص لإدانتهم بعدد من التهم من بينها قتل رجال شرطة.
كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أحكاما بالسجن تتراوح بين 15 عاما وعشرة أعوام بحق 18 آخرين في القضية نفسها، والمعروفة إعلاميا باسم «خلية ميكروباص حلوان».
وجاء إعلان الأحكام بعدما أحالت المحكمة أوراق المحكومين بالإعدام للمفتي، وفقا لما هو متبع في مثل هذه الأحكام.
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