أساسيات الأمن السيبراني بتنمية نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بجنوب نجران أمس الأول، دورة تدريبية بعنوان «أساسيات الأمن السيبراني»، وذلك في مقر معهد نيوهورايزن بحي الفيصلية.

وتناولت الدورة التي تستمر 3 أيام عددا من المحاور، منها تحديد مفهوم أمن المعلومات، وتحديد أنواع التهديدات الأمنية، وكيفية الحماية من الاختراقات الالكترونية، والحماية من الفيروسات وفقا لنظام المنشأة، إلى جانب تطبيقات نظرية وعملية في مجال الحماية والأمن على شبكة الانترنت.

وتأتي الدورة ضمن برامج اللجنة لهذا العام، وانطلاقا من مسؤولية اللجنة المجتمعية لإكساب أفراد المجتمع المعارف والمهارات اللازمة لتنميته والنهوض به.