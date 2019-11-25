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عدن - ياسمين التهامي -

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على طريقة خاشقجي.. اختفاء غامض لمبتعث سعودي بعد خروجه من القنصلية السعودية بواشنطن

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ختفى أحد المبتعثين السعوديين في واشنطن يدعى " ناصر"، وذلك بعد ذهابه إلى القنصلية السعودية في واسنطنبعد خروجه منها.

وفي التفاصيل فقد تواصل المبتعث مع والده، من ولاية أوهايو حيث مقر سكنه.

وقام المبتعث بأخذ الطريق برا تجاه واشنطن من خلال سيارته حتى وصل للقنصلية السعودية، لأجل إنهاء أوراق عودته ، حيث اختفى بعد خروجه من القنصلية.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن والده فإن نجله مبتعث بتخصص التمريض، حيث رغب بتأجيل بعثته وتمت الموافقة فحاول إيجاد حجز من ولاية أوهايو التي يقطن بها لواشنطن فلم يجد.

وأضاف والد المبتعث أنه اضطر لاستخدام سيارته حتى وصل إلى هناك ونام في سيارته حتى فتحت السفارة أبوابها فذهب لإنهاء بعض الأوراق والبحث عن حجز طيران.

كما أكد أنه دخل إلى السفارة بالفعل، حيث أفادوه بوجود حجز ، فتواصل معي وأخبرته بأن الوقت لا يكفي ليتوجه للمطار واقترحت عليه أن يركن سيارته في أي موقع آمن ويتجه للمطار ويغادر على متن رحلة أخرى.

وأوضح أن نجله قال إنه سيتبرع بسيارته لأحد المحتاجين هناك ثم اختفى وانقطع الاتصال به ولم يذهب للمطار لأجل إتمام رحلته.

يذكر أن الشارع السعودي قد عاش قبل اشهر مأساة المبتعث السعودي قاسم العداوي الذي غرق في شلالات نياجرا.