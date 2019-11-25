شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفي فتحي بن لزرق يكشف عدد الملفات الشخصية التي قُدمت للحصول على مناصب في التشكيلة القادمة للحكومة اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الاعلامي اليمني فتحي لن لزرق عن تسليم عدد من الملفات والسير الذاتية لعدد من الناشطين من مختلف التيارات السياسية اليمنية من اجل نيل المناصب في الحكومة القادمة بين الشمال والجنوب.

وقال بن لزرق في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" رصدها محرر أبابيل نت : 224 ملف وسيرة ذاتية لنشطاء وقيادات حراكية واخرى من الانتقالي وثالثة مستقلة تسلمتها جهات مختلفة لأجل تقديمها لنيل مناصب في تشكيلة الحكومة اليمنية القادمة.

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الصحفي فتحي بن لزرق يكشف عدد الملفات الشخصية التي قُدمت للحصول على مناصب في التشكيلة القادمة للحكومة اليمنية

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واضاف، 90٪ من هؤلاء كانوا الى قبل شهر يعدون انصارهم ان لاعودة للحكومة الى عدن وان الانفصال قاب قوسين او ادنى.

وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي وقعان في 5 نوفمبر الجاري على اتفاق الرياض الذي نص في احد بنوده على تشكيل حكومة خلال 60 يوما تاريخ التوقيع بالمناصفة بين الشمال والجنوب بحيث لا يتعدى عدد اعضائها 24 وزير .