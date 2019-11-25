كانت في طريقها إلى المملكة.. غرق شاحنة محملة بـ15 ألف رأس غنم في البحر الأسود – فيديو

انقلبت سفينة شحن متجهة إلى السعودية على متنها 15 ألف رأس من الأغنام عقب وقت قصير من مغادرتها ميناء ميديا الروماني.
وذكرت مايا ستويكا؛ المتحدثة باسم فريق الإنقاذ، أن السفينة انقلبت، أمس الأحد، في البحر الاسود قُبالة ساحل رومانيا ولم تُعرف الأسباب بعد؛ حيث تمّ فتح تحقيق في ذلك.
وأشارت إلى أنه تمّ إنقاذ طاقم السفينة المكوّن من 20 سورياً ولبناني واحد، فيما تستمر محاولات إنقاذ الماشية رغم صعوبة المهمة -على حد وصفها-.
وأضافت: “السفينة ذاتها واجهت مشكلات في المحرك في ديسمبر الماضي، في حين لا تزال أسباب هذه الحادثة غير معروفة، وسيتم الإعلان عنها فور انتهاء التحقيقات”.
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