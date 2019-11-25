التقاعد: 3 خطوات للتأكد من إيداع معاشات نوفمبر

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الاثنين، خطوات التأكد من إيداع معاشات المواطن عن شهر نوفمبر الجاري.

وأضافت المؤسسة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن المواطن يمكنه متابعة إيداع معاشه بالتأكد من حسابه لدى البنك أولًا، ثم التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 920014000- 8001248889 ، ويلي ذلك الاستفسار على البريد الإلكتروني، [email protected]، أو خدمة العملاء.

بدل غلاء المعيشة

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد، أعلنت اليوم الاثنين، أن إجمالي المعاشات التقاعدية مضافًا لها بدل غلاء المعيشة لشهر نوفمبر 2019م، بلغت أكثر من 6.8 مليار ريال صُرفت لنحو 973 ألف متقاعد ومستفيد، حيث تقوم المؤسسة بتحويل المعاشات التقاعدية عبر نظام «سريع» لجميع الحسابات البنكية للمتقاعدين والمستفيدين، في مختلف البنوك العاملة في المملكة.

نظام متكامل

ويعد «سريع» نظامًا متكاملًا للتسويات الإجمالية الآنية؛ حيث يتيح لكل المصارف المحلية إجراء التحويلات المالية فيما بينها بالريال السعودي بصورة فورية، من خلال حساباتها لدى المؤسسة، وقد أنشأته مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث يتميز بعمله طيلة الـ24 ساعة، متيحًا الاستفادة القصوى من إمكانات النظام، بالإضافة إلى أنه يضمن إنجاز الدفع مع عدم قابلية النقض، كما أنه يعطي المصارف حرية الوصول لحساباتها لدى المؤسسة ومراقبة مراكزها المالية بصورة مستمرة.

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تسهيل التحويلات

ويهدف النظام بالدرجة الأولى لتقديم خدمة لتسهيل التحويلات المالية الداخلية بالريال السعودي، ولكن تقديرًا لأهمية العمليات المالية الدولية، فقد تم في نظام «سريع» استخدام طريقة تتفق مع المعايير الدولية القائمة والمقترحة للتحويلات المالية عبر الحدود.

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد السعودية، قد أعلنت أن إجمالي المبالغ التي صُرفت للمتقاعدين والمستفيدين عنهم خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بلغت 40 مليار ريال.

أعداد المتقاعدين

وقالت المؤسسة، إن المبالغ المصروفة زادت بمقدار 3.5 مليار ريال عن نفس الفترة من العام المالي 2018، وبلغ عدد المتقاعدين خلال النصف الأول من العام الحالي 29474 متقاعدًا، في حين كان عدد المتقاعدين خلال ذات الفترة من العام الماضي 25981 متقاعدًا بزيادة 13%؛ ليبلغ إجمالي عدد المتقاعدين الأحياء والمتوفين حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 933184 متقاعدًا، يصرف لهم شهريًّا 6.6 مليار ريال.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد هي مؤسسة حكومية مستقلة تتبع إداريًّا وزارة المالية السعودية، وتعنى بتوفير المعاشات التقاعدية للموظفين، الذين عملوا في القطاعين المدني والعسكري الحكومي، كما تعنى بإدارة جميع شؤون التقاعد في المملكة العربية السعودية، وتقوم المؤسسة بتطبيق جميع أنظمة التقاعد المدنية والعسكرية؛ منذ أول نظام صدر عام 1364 هـ حتى الآن.