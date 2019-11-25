من إيراداته.. برنامج «رسوم الأراضي» يصرف 29 مليون ريال لـ«إسكان تبوك»

كشف برنامج «رسوم الأراضي البيضاء»، التابع لوزارة الإسكان، اليوم الإثنين، عن صرف 29 مليون ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع إسكان تبوك بمنطقة تبوك.

وأوضح البرنامج، أن المبلغ يمثل جزءًا من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني بالمدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

وأشار البرنامج إلى أن المادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية.

ويتم هذا وفق النص الآتي: «تحدد الوزارة أوجه الصرف، من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة، على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها».

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ولفت البرنامج إلى أن لدى الوزارة خطة متكاملة لتخصيص الإيرادات التي جرى تحصيلها من الرسوم في تطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشروعات التابعة لوزارة الإسكان.

وسيتم خلال الفترة المقبلة العمل على متابعة الاحتياج في عدد من المشروعات السكنية، علمًا بأن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.

ويعد برنامج «الأراضي البيضاء»، أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016 ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة.

وتجاوز إجمالي أوامر السداد في المدن الأربعة 4600 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.