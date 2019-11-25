بالصور.. ولي العهد يزور معرض الرياض للسيارات

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم الاثنين، معرض الرياض للسيارات بالجنادرية.

وتفقد سمو ولي العهد بعض أجنحة المعرض واطلع على استعراض لبعض السيارات والدراجات النارية في الحلبة المخصصة لها.

الجدير بالذكر أن المعرض ضمن موسم الرياض ويستمر حتى يوم غدٍ الثلاثاء.

وكان سمو ولي العهد، شهد الجمعة الماضية، انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة «إيه بي بي فورمولا إي» للسيارات الكهربائية في دورتها الثانية بالسعودية.

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وجاء تدشين بطولة «إيه بي بي فورمولا إي» للسيارات الكهربائية في مدينة الدرعية بالرياض.

وأبهرت إطلالة الأمير محمد بن سلمان، خلال افتتاح بطولة «إيه بي بي فورمولا إي» للسيارات الكهربائية، روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

ودشَّن مغردو مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاجًا تحت وسم #جاكيت_ولي_العهد، أبدوا من خلاله إعجابهم بالإطلالة الوثابة، بعبارات مُزِجت بين الدعاء والثناء، بينها «ربي يعزك ويطول عمرك»، و«القوة والثقة والصفات المهيبة»، و«لهيبة عنوان.. أميرنا الغالي محمد بن سلمان».