شرطة المدينة تطيح بثلاثة يمنيين لتورطهم في سرقة محلات العود والبخور

أعلنت شرطة منطقة المدينة المنورة، اليوم الاثنين، ضبط ثلاثة أشخاص من الجنسية اليمنية تراوحت أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس، لتورطهم بسرقة أحد محلات العود والبخور.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، إن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، تمكنت من ضبط ثلاثة أشخاص من الجنسية اليمنية لتورطهم بسرقة مبلغ ثمانين ألف ريال وبعض العود والبخور الذي بلغت قيمته بحوالي 25 ألف ريال .
وأضاف أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكابهم بما نسب إليهم وضبط بعض المسروقات بحوزتهم، كما أقروا بارتكاب 15 سرقة مماثلة ما بين المدينة ومحافظة جدة، مؤكدًا إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكدت شرطة منطقة المدينة المنورة حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
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