«العمل» تصدر قرارًا بتوطين تدريجي لجميع مهن طب الأسنان

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبالشراكة مع وزارة الصحة، قرارًا يقضي بتوطين تدريجي لجميع مهن طب الأسنان في المنشآت التي يعمل بها أطباء أسنان.

ويبدأ التطبيق على مرحلتين، الأولى تستهدف توطين 25% وذلك اعتبارًا من تاريخ 1441/08/01هـ، فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30 % اعتبارًا من تاريخ 1442/08/01 هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أنه سيتم تطبيق قرار توطين مهنة طب الأسنان على المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهن طب الأسنان 3 أطباء أسنان فأكثر.

«توطين المهن»

وأكد أن هذا القرار الوزاري يأتي إنفاذاً لمبادرة «توطين المهن» إحدى مبادرات الوزارة المعلن عنها في تاريخ 1440/01/20 هـ وبالشراكة مع وزارة الصحة ومجلس الغرف السعودية وهيئة التخصصات الصحية وصندوق الموارد البشرية، وتهدف إلى إتاحة فرص وظيفية مناسبة للمواطنين في التخصصات الحيوية.

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وأشار« أبا الخيل» إلى أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار، وكذلك سيطبق في حق المنشأة التي تقوم بمخالفة هذا القرار عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين بحسب اللوائح والأنظمة، علماً بأنه تم وضع آليات لدعم وتحفيز التدريب والتوظيف ضمن برامج صندوق الموارد البشرية.

مواكبة رؤية 2030

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد عملت خلال السنتين الماضيتين على توطين عدد كبير من المهن في مختلف القطاعات، وتمكين السعوديين والسعوديات.

يهدف ذلك إلى خلق المزيد من الفرص الوظيفية المميزة والطموحة لأبناء وبنات الوطن، بما يتواكب مع رؤية السعودية 2030، إضافة إلى دعم المشاريع الوطنية الناشئة، وتشجيع العمل الحُر، وإقرار عدد من التشريعات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل، وتحفيز الشباب والشابات على الالتحاق بالقطاع الخاص.