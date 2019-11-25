بالفيديو.. طفل سعودي يتخطى إعاقته بتشجيع من زملائه ووالدته توثق الواقعة

متعب عبد الله الدوسري، طفل سعودي يتعايش مع حالة ضمور في العضلات نتيجة نقص الأوكسجين عند ولادته، تسببت له باختلال في التوازن وعدم القدرة على المشي الطبيعي إلا بمساعدة جهاز مختص، قام أصدقاؤه بالمدرسة في الدمام شرق المملكة، بتشجيعه حتى استطاع أن يسير دون مساعدة أحد.

وقالت والدة الطفل الذي يدرس في الصف الثاني الابتدائي، إن قصة الواقعة مع ابنها الوحيد على 5 بنات، بدأت باستدعاء المشرفة لها لتخبرني بأن «متعب» أصبح بتشجيع من زملائه قادرًا على المشي دون استخدام أي جهاز، نظير الدعم النفسي الذي تلقاه من معلماته وزملائه في المدرسة.

وتابعت الأم في تصريحات صحفية لها: «أرافق ابني يوميًّا إلى المدرسة ولاحظت حجم التغيرات الإيجابية على شخصيته والتطورات النفسية العالية، حينها قمت بتصوير مقطع فيديو لأثبت أثر التشجيع والمدرسة على هذه الفئة الغالية على قلوبنا من ذوي الهمم العالية»، وأوضحت أن «دمجه في المدرسة مع أقرانه الأصحاء أثمر بطريقة رائعة».

واستطردت أنها تعجز عن تقديم الشكر للمدرسة ولمنسوباتها والأطفال الذين كان لهم دور كبير في تطوير شخصية ابنها، حتى كبرت ثقته بنفسه، مما جعله يتحمس ويحاول المشي؛ ليلحق بأصدقائه ويحقق النجاح والتميز.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة فيديوهات لـ«بطل من أصحاب الهمم»، رفقة زملائه ومعلمته، وسط احتفال داخل مدرسته وهم يشجعوه على المشي دون الحاجة لأي أداه، كما ساعده بعض رفقائه على اللعب، وقراءة بعض الرسائل منها «أنت بطل»، «أنت قدها»، «الشيخ متعب بطل»، فيما قالت له معلمته «لازم تكون قوي وتقول أنا بمشي أنا بركض»، وسط احتفاء واحتفال زملائه به.