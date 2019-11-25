السعودية اليوم / المغرب وموريتانيا توقعان بالرباط على مشروع برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية



الرباط 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

وقعت المغرب وموريتانيا اليوم بالرباط على مشروع برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقعه عن الجانب المغربي، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، وعن الجانب الموريتاني، وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب.

ويمتد البرنامج التنفيذي على سنوات 2020 و2021 و2022. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات في مجالي الأوقاف والشؤون الإسلامية، خاصة تبادل الدراسات والبحوث، وإعداد الدورات التدريبية للأئمة والخطباء في مجالات الدعوة والثقافة الإسلامية، إضافة إلى تبادل المعلومات في مجال بناء وعمارة المساجد.

ويعمل الطرفان، بموجب هذه الاتفاقية، على إحداث مشاريع وقفية مشتركة، عن طريق صيانة الجوامع وتجهيزها، وتنظيم مسابقات قرآنية مشتركة، وكذا تبادل البرامج الإعلامية الدينية المرئية والمسموعة.

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19:08ت م

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