شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض العلاقات مع نظيره المصري والان نبدء بالتفاصيل
وتم خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات القضية الفلسطينية.
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