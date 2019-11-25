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وزير الخارجية يستعرض العلاقات مع نظيره المصري

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، وزير الخارجية المصري سامح شكري، وذلك على هامش اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بالقاهرة.

وتم خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات القضية الفلسطينية.

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