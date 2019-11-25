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انهيارات صخرية مجددًا بعقبة الباحة
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة
حدثت انهيارات صخرية مساء اليوم بعقبة الملك فهد بالباحة، وهذه هي المرة الثانية بعد حادثة الانهيارات التي تسببت في وفاة طالب يدرس بجامعة الباحة.
وكانت إمارة منطقة الباحة أعلنت أمس إغلاق العقبة في الاتجاهين احترازيًا بعد سقوط الأمطار، فيما أعلن اليوم المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان دايس الغامدي بأنه تم فتح عقبة الملك فهد بالباحة بعد إغلاقها.
وتُعتبر عقبة الملك فهد بالباحة الشريان الوحيد الرابط بين قطاعي السراة وتهامة والتي تم إنشائها في عام ١٤٠٦هـ، حيث يبلغ طول العقبة ٢٢ كم، وعدد الأنفاق ٢٥ نفقًا، وعدد الجسور ٥٠ جسرًا.
ويبذل فرع وزارة النقل بالباحة جهودًا كبيرة في مشاريع صيانتها وتوفير وسائل السلامة لمرتاديها، كما تم مؤخرًا تنفيذ إنارة جميع الأنفاق.
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