اخبار السعوديه

انهيارات صخرية مجددًا بعقبة الباحة

0 نشر
مراسل المواطن 0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم انهيارات صخرية مجددًا بعقبة الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-25

انهيارات صخرية مجددًا بعقبة الباحة

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

حدثت انهيارات صخرية مساء اليوم بعقبة الملك فهد بالباحة، وهذه هي المرة الثانية بعد حادثة الانهيارات التي تسببت في وفاة طالب يدرس بجامعة الباحة.

وكانت إمارة منطقة الباحة أعلنت أمس إغلاق العقبة في الاتجاهين احترازيًا بعد سقوط الأمطار، فيما أعلن اليوم المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان دايس الغامدي بأنه تم فتح عقبة الملك فهد بالباحة بعد إغلاقها.

Advertisements

وتُعتبر عقبة الملك فهد بالباحة الشريان الوحيد الرابط بين قطاعي السراة وتهامة والتي تم إنشائها في عام ١٤٠٦هـ، حيث يبلغ طول العقبة ٢٢ كم، وعدد الأنفاق ٢٥ نفقًا، وعدد الجسور ٥٠ جسرًا.

ويبذل فرع وزارة النقل بالباحة جهودًا كبيرة في مشاريع صيانتها وتوفير وسائل السلامة لمرتاديها، كما تم مؤخرًا تنفيذ إنارة جميع الأنفاق.

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انهيارات صخرية مجددًا بعقبة الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا