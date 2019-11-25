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21.7 مليار ريال حصيلة اكتتاب الأفراد بـ أرامكو
2.6 مليون مكتتب حتى اليوم
متابعات الخليج 365 - الرياض
تجاوز عدد المكتتبين الأفراد في طرح أرامكو 2.6 مليون وبلغت حصيلة اكتتاب الأفراد في الشركة 21.7 مليار ريال حتى اليوم.
وأعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار “سامبا كابيتال”، بصفتها مدير الاكتتاب لشركة أرامكو السعودية، عن نتائج اكتتاب الأفراد كما في الساعة الخامسة مساءً من تاريخ 25 نوفمبر 2019م.
وأوضحت أن عدد المكتتبين الأفراد بلغ خلال هذه الفترة 2,628,646 مكتتبًا، بعدد أسهم بلغ إجماليه 680,254,540 سهمًا، والتي تمثل 21,768,145,280 ريالًا سعوديًا، عبر قنوات الاكتتاب المختلفة المتاحة للأفراد.
وكانت عملية الاكتتاب في أرامكو بدأت لكل من الشركات والأفراد اعتبارًا من يوم الأحد قبل الماضي وتنتهي في تاريخ 07/ 04/ 1441هـ الموافق 04/ 12/ 2019م، للشركات بينما ستنتهي يوم 01/ 04/ 1441هـ الموافق 28/ 11/ 2019م للمستثمرين الأفراد.
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