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أمير تبوك لـ فتيات الجبس بورد : الطريق أمامكن مفتوح
أكد أن الأبواب شرعت والفرص كثيرة
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، الشابة مريم وشقيقتيها ربى ومها الشمراني اللواتي امتهنّ مهنتي البناء والتشييد وأعمال الديكور والدهانات.
وأعرب سمو أمير منطقة تبوك عن فخره واعتزازه بهن وقال : أنتنّ وما تقمن به وتعملنه غير مستغرب، فأنتن في المملكة العربية السعودية والآن الأبواب شرعت والفرص كثيرة أمام المرأة السعودية وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – والتي تؤكد وتحرص على تسهيل كل الأمور الخاصة بالمرأة.
وقال سموه إن الطريق أمامكن مفتوح وعليكن العمل والجد والإتقان، متمنيًا سموه لهن النجاح والتوفيق.
وأعربت الشقيقات عن عظيم شكرهن وتقديرهن لسمو أمير منطقة تبوك لرعايته واهتمامه بأبنائه بالمنطقة في جميع المجالات، وعلى ما حظين به من دعم مادي قدمه سموه يحفظه الله لنا.
يذكر بأن ” متابعات الخليج 365 ” قد أجرت حوارًا معهن في وقت سابق ونشر تحت عنوان: “قصة ثلاث شقيقات في تبوك ينفذن أعمال الديكور والبلاط والجبس بورد” عبر الرابط التالي (هنا)
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