منصة «قوى» تغطي 80% من احتياج أصحاب الأعمال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أضافت منصة «قوى» التي تعد الواجهة الجديدة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عددا من الخدمات الجديدة عبر بوابتها الالكترونية، لتمكين العملاء من الحصول على خدماتها بكل يسر وسهولة، بهدف تحسين وتسهيل تجربة العملاء من أفراد ومنشآت، حيث تغطي هذه الخدمات أكثر من 80% من احتياج أصحاب الأعمال.

وأكدت «قوى» في بيان أمس، أن ما نسبته 83% من الخدمات التي تقدمها المنصة تمت إعادة هندستها وتطويرها لتسهم في تسهيل الأعمال التجارية، حيث تقوم المنصة على إعادة هندسة السياسات والإجراءات وأتمتة العمليات بتحويلها إلى خدمات الكترونية تسهل رحلة العميل وتختصر المدة الزمنية لتنفيذ العمليات دون الحاجة لمراجعة مكتب العمل أو أي جهة أخرى.

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وأشارت إلى أن تحديث الخدمات في المنصة يتم بشكل دوري، وذلك بهدف تقديم جميع الخدمات بشكل الكتروني ولتحقيق المستهدف الرئيسي بأن تتيح المنصة لجميع المستفيدين الحصول على جميع الخدمات بشكل الكتروني دون الحاجة لمراجعة الفروع أو المكاتب المعنية بذلك، مبينة أنها تعمل على تطوير وأتمتة الإجراءات بحيث تعمل المنصة على تسهيل تجربة المستخدم وتسريع الإجراءات والآليات المتبعة لتكون نقطة التقاء بين المنشآت والعاملين في القطاع الخاص، سواء سعوديين أو غير سعوديين.

وبينت أنه يمكن لجميع المستفيدين الحصول على خدمات المنصة من خلال البوابة الالكترونية، حيث تتيح لهم خدمات متعددة منها، رخص العمل، التأشيرات الفورية للمنشآت القائمة، تغيير مهنة العامل بشكل فوري، ونقل خدماته، وشهادة السعودة، ومؤشرات العمل وغيرها من الخدمات، وتهدف المنصة من خلال هذه الخدمات إلى خلق سوق عمل متكامل تنافسي يرتكز على الشفافية ليكون ركنا أساسيا في دعم اقتصاد الوطن، وتعزيز أهمية التوطين والامتثال لأنظمة العمل، إضافة إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين الموظف وصاحب العمل، وذلك عن طريق إعادة هندسة السياسات والإجراءات الخاصة بخدمات وزارة العمل وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات.

يذكر أن منصة «قوى» تم إطلاقها في أبريل من العام الحالي 2019، وذلك بهدف تحسين تجربة المستخدم والارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة له من قطاع العمل.