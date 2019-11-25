السعودية | بالصوت والصورة.. توثيق 77 ألف جلسة قضائية بالرياض

شكرا لقرائتكم بالصوت والصورة.. توثيق 77 ألف جلسة قضائية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انطلقت في مكة المكرمة، المرحلة الثانية من مشروع توثيق الجلسات بالصوت والصورة والمخصصة للمحاكم، بعد إتمام المرحلة الأولى التي خُصصت لمحاكم مدينة الرياض.

وكشفت وزارة العدل السعودية، عن إحصائيات توثيق الجلسات في محاكم الرياض، والتي غطت أكثر من 77 ألف جلسة قضائية خلال المرحلة الأولى ولمدة شهرين، حيث عملت الأجهزة الخاصة على توثيق الجلسات في 150 دائرة، وتصدرت المحكمة الجزائية في عدد الجلسات الموثقة والتي بلغت قرابة الـ45 ألف جلسة قضائية، تليها المحكمة العامة بما يزيد عن 26 ألف جلسة قضائية، والمحكمة العمالية بما يقارب 5 آلاف جلسة قضائية.

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ويعمل نظام توثيق الجلسات على ربط التسجيلات بوقت انعقاد الجلسة من خلال نظام ناجز المحاكم لسهولة البحث والاطلاع على القضايا والجلسات المنعقدة، فيما تعمل الوزارة على تطوير رقمية البيانات الخاصة بالجلسات الموثقة.

ويهدف توثيق الجلسات القضائية إلى تيسير العمل عبر تحويل جميع ما يدور في المرافعة إلى صيغ رقمية يمكن مراجعتها من قبل أطراف الدعوى والقاضي، ما يقلل من الشكاوى في هذا المجال، إضافة إلى حفظ حق القاضي والمتقاضين، حيث سيوثق كل ما سيدور في الجلسة، ويمكن للمجلس الأعلى للقضاء الاطلاع عليه بحكم اختصاصه.

وتسعى وزارة العدل إلى توظيف التقنية عبر مجموعة من المشاريع والمبادرات لرفع الأداء وتطويره، ما ينعكس بشكل إيجابي على المستفيد العدلي.