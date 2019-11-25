السعودية | مصورة الأمير خالد بن بندر والأميرة لوسي تروي قصتها

شكرا لقرائتكم مصورة الأمير خالد بن بندر والأميرة لوسي تروي قصتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثارت صورة سفير السعودية لدى المملكة المتحدة، الأمير خالد بن بندر بن سلطان آل سعود، وزوجته الأميرة لوسي، إعجاب رواد التواصل الاجتماعي، حيث أشادوا بجمال وعفوية الصورة، ولمن لا يعرف فالمصورة هي فتاة سعودية تدرس في لندن، حولت هوايتها في التصوير الضوئي إلى مصدر ربح ورزق لها، لتبهر من حولها بالتقاطها صوراً احترافية.

وتحدثت المصورة الضوئية أفنان عبدالكريم، التي تدرس في بريطانيا من 2012، إلى "العربية.نت"، وقالت: "قمت بتصوير زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى لندن عام 2018، وآخر ما قمت بتصويره مراسم تسليم أوراق اعتماد الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، وذلك خلال استقبالها له في قصر باكينغهام في العاصمة البريطانية لندن وأنا سعيدة بهذا".

وسردت تفاصيل قصتها مع التصوير، وقالت "حصلت على شهادة البكالوريوس في إدارة أعمال من جامعة Westminster في لندن، وبعد تخرجي من الجامعة قررت أوظف تخصصي لأحول هوايتي في التصوير إلى مشروع تجاري".

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وتابعت: "بدأ حبي للتصوير منذ الصغر في عمر الثالثة عشرة تحديداً، حيث كنت ألتقط صورا بكاميرا رقمية، وعندما وصلت إلى المرحلة الثانوية، أهداني والدّي أول كاميرا احترافية، وتعلمت ذاتياً فنون التصوير في محيط الأسرة، ثم توجهتُ أتعلم فنون التصوير الاحترافي مع كل التقاطة، فعندما تكون لدى المصور أو المصورة نظرة من زوايا عديدة ولديه أدوات التصوير كاملة، فسوف تظهر الصورة بأجمل حلة".

وأضافت: "فكرة توثيق وإيقاف لحظة من الزمن للاستمتاع بها للأبد، بحد ذاتها كافية أن تجعلني أصور بلا كلل ولا ملل على الرغم من صعوبة التصوير حيث يحتاج إلى دقة توازن وإتقان عالٍ، لكن طالما أن لديك شغفا سيصبح التصوير عبارة عن متعة لا تنتهي".



وأبانت أنها تتلقى العديد من طلبات التصوير من المشاهير في بريطانيا والسياح، وما يشجعني على استمرارية العمل في التصوير، كون كل زاوية في لندن جميلة وتشجع على التصوير.