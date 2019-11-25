السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يستقبل الأمير متعب الفرحان



حائل 28 ربيع أول 1441هالموافق25 نوفمبر 2019م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل , بمكتبه بالإمارة , اليوم, صاحب السمو الأمير متعب بن فهد الفيصل الفرحان, مستشار سمو رئيس مجلس إدارة محمية الملك عبدالعزيز ومحمية الملك سلمان, الذي يزور المنطقة .

ورحب أمير منطقة حائل بسموه , منوهاً باهتمام وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بالبيئه وتنميتها .

وخلال الاستقبال تم مناقشة جانب من برامج التوازن البيئي والمحافظة على البيئة .

// انتهى //

17:48ت م

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