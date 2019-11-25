السعودية اليوم / وزير النقل يزور المركز الوطني لسلامة الطرق



الرياض 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

زار معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم, المركز الوطني لسلامة الطرق، الذي يعد أحد مشاريع برنامج التحول الوطني 2020 المعني بتحسين مستوى السلامة المرورية لتصبح المملكة ضمن أقل 20 دولة في نسبة الحوادث بحلول عام 2030م.

ورافق معاليه خلال جولته كل من معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، ووكيل وزارة النقل لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي، ومستشار الوزير المشرف العام على الاتصال المؤسسي ياسر المسفر.

واطلع معالي وزير النقل على عرض تعريفي بأدوار المركز ومهامه، إضافة إلى اطلاعه على حوكمة المركز والنموذج الاقتصادي لتكلفة الحوادث المرورية، كما اطلع معاليه على برامج المركز التدريبية وبرنامج وحدة التوعية ومشروع مرصد البيانات وبرنامج الترخيص المهني.

كما اطلع المهندس الجاسر على التحقيق المتعمق في حوادث الطرق متعددة الضحايا ونظام فحص الإطارات " PIM " واختتمت الزيارة بجلسة مناقشة في قاعة الاجتماعات بالمركز.

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17:35ت م

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