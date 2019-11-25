السعودية اليوم / مستشفى الأطفال في "سعود الطبية" يقيم الدورة الطبية السريرية الـ 29



الرياض 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

أقامت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمستشفى الأطفال الدورة الطبية السريرية الـ 29 .

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للدورة استشاري طوارئ الأطفال الدكتور عبدالله عكام، أن الدورة صممت لتكون شاملة للأطباء الذين يستعدون للاختبار النهائي لطب الأطفال في البورد السعودي، أو البورد العربي، أو امتحان الزمالة البريطانية.

وبين أن محاور الدورة شملت ما يحتاجه المتدرب من مهارات التاريخ المرضي، الطب السريري، الطب المبني على البراهين، علم المحاكاة، بالإضافة لما يغطي فن التواصل مع المريض، ومايفيد المتدرب في كيفية التحضير للامتحان وتجنب الإجهاد.

وأشار إلى أن النموذج العالمي والوطني لدورة الامتحانات السريرية التحضيرية للأطفال أصبح مغايرًا لما كان عليه في وقت سابق، حيث كان مصممًا على أساس المدارس الطبية وهيكل امتحان برنامج الإقامة الذي يتضمن حالات طويلة وقصيرة ومحطات شفوية، بعد أن خرج اجيالًا من أطباء الأطفال الاستثنائيين.

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17:17ت م

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