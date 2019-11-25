السعودية اليوم / سمو أمير حائل يرعى حفل توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس شباب المنطقة ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني



حائل 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, في صالة الاستقبال الرئيسة بالإمارة اليوم, مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس شباب منطقة حائل ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ورئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالعزيز السبيّل.

وألقى الدكتور السبيّل كلمة خلال مراسم توقيع الاتفاقية شكر فيها سمو أمير المنطقة وسمو نائبه على تعاونهما مع المركز، مشيراً إلى أن مجلس شباب حائل سيكون حلقة لربط المركز مع المجتمع الشبابي.

بعد ذلك تمت مراسم توقيع الاتفاقية, حيث مثل مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مدير إدارة الشراكات بالمركز ناصر الوليعي, فيما مثل مجلس شباب منطقة حائل أمين المجلس الدكتور جمال الرويضي.

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17:12ت م

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