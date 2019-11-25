السعودية اليوم / مدني حالة عمار ينفذ فرضية حريق بمقر الجمارك بالمنفذ



تبوك 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

نفذت إدارة الدفاع المدني بمركز حالة عمار بمنطقة تبوك, اليوم فرضية حريق وهمي في الجمارك بالمنفذ وذلك للتأكد من جاهزية الفرق الميدانية في الدفاع المدني والجهات الحكومية ذات الصلة وتطبيق الخطط المعدة لمباشرة الحوادث الفعلية .

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي لإدارة الدفاع المدني بالمنطقة ملازم أول رافع بن زايد العمري , بأن إجراء تجربة الحريق الوهمي، نتج عنه إخلاء جميع موظفي مبنى الصادرات إلى نقطة التجمع وإخلاء الشاحنات الموجودة في الساحات المخصصة للجمارك ونتج عن الحادث إصابة واحدة بسيطة، تم التعامل معها في حينه.

وأفاد بأن الدفاع المدني، ساهم بفرقة إطفاء وإنقاذ، بمشاركة قطاع حرس الحدود والشرطة والفرق الإسعافية من هيئة الهلال الأحمر ومندوب من شركة الكهرباء والأمن والسلامة بالمنفذ وقد تم توجيه جميع الإدارات المشاركة لمباشرة مهامها في الحادث كلاً فيما يخصه، بتنسيق تام وتكامل لتوحيد الجهود وتزويد منسوبي الجهات المشاركة بالخبرات وقياس مستوى التعاون بين تلك الإدارات.

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17:10ت م

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