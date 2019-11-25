السعودية اليوم / أمانة الاحساء تنفذ " المسار السريع " للقطاعات الحكومية ومتعددة الفروع



الاحساء 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

تواصل أمانة الأحساء خطواتها لإتمام خدمة " المسار السريع " لتمكين القطاعات الحكومية والقطاعات "متعددة الفروع" من إنجاز الأعمال السريعة للخدمات البلدية في خطوة واحدة إلكترونياً .

وأوضح أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم ان تفعيل هذه الخدمة الالكترونية يأتي تحقيقاً لبرنامج التحول الوطني 2020 وضمن خطط تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ، وامتداداً لاستراتيجيات الأمانة التقنية في تعزيز الشراكة والمسؤولية المجتمعية ، مشيراً إلى أن الخدمات المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للأمانة تهدف إلى تمكين القطاعات الحكومية والقطاعات ذات الفروع المتعددة كشركات الاتصالات والمجمعات التجارية والبنوك وغيرها من الإتاحة الكاملة نحو إنجاز الأعمال السريعة للخدمات البلدية في خطوة إجراء واحد وتيسير التواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة بالخدمة المقدمة عبر خدمات الإجراء الإلكتروني والمتحقق في الربط المعلوماتي لجميع الجهات الحكومية وشركاء الأمانة من القطاع الخاص .

من جهته بين مساعد الأمين لتقنية المعلومات المهندس محمد الفقيري أن هذه الخدمة تساهم في تحسين مستويات أداء الخدمات البلدية المقدمة وتختصر الوقت والجهد للمختصين في الأمانة والمستفيدين ، لتتم الخدمة بخطوة واحدة بدلاً من الحاجة لإتمام خطوات عدة في السابق، بالإضافة إلى استثمار البيانات تحقيقاً لأهداف البنية المؤسسية بالاستفادة من تقنيات البنية الخدمية "SOA".

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17:06ت م

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