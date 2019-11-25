شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور.. ولي العهد يزور معرض السيارات بموسم الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم ، زيارة إلى معرض السيارات ، ضمن موسم الرياض.

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