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الفارس يوجه بتنفيذ مشاريع طرق الرياض بموعدها
التقيد بالمواصفات الفنية في التنفيذ
متابعات الخليج 365 - الرياض
تفقد أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس ميدانيًا 4 مشاريع طرق استراتيجية تحت التنفيذ في مدينة الرياض.
وشدد الفارس في جولته التفقدية على ضرورة معالجة الملاحظات الفنية والرفع بجدول زمني لتنفيذ المشاريع، مؤكدًا على أهمية التقيد بالمواصفات الفنية في تنفيذ الأعمال وسرعة إنجازها.
وشملت الجولة، تفقد أعمال مشروع تقاطع طريق العروبة مع طريق تركي بن عبدالعزيز الأول ومشروع تطوير تحسين طريق التخصصي، للاطلاع على ما تم تنفيذه من المرحلة الأولى من المشروع المحصورة بين طريقي الدائري الشمالي والإمام سعود، والذي شهد عمليات تطويرية لكافة الأرصفة الجانبية وإتمام أعمال التشجير وتركيب اللوحات التحذيرية والإرشادية.
وتضمنت الزيارة التفقدية مشروع تطوير طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز والتحسينات التي نفذت في شرق طريق عثمان بن عفان، ومشروع تقاطع طريق الإمام عبدالله بن سعود مع طريق خالد بن الوليد والذي تضمن إعادة تشكيل التقاطع لتخفيف الازدحام المروري وتحسين انسيابية الحركة.
ورافق الفارس خلال الجولة وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس محمد الضبعان والوكيل المساعد للمشاريع المهندس سويلم السويلم والوكيل المساعد للبلديات الفرعية المهندس عبدالله الطيار ومديري عموم التنفيذ الصيانة ورؤساء بلديات ومهندسين مختصين.
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