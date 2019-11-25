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2019-11-25 بمشاركة المملكة.. جهود عربية للرد على أمريكا بعد اعتراف واشنطن بالاستيطان الإسرائيلي في الضفة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة جمهورية العراق، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وذلك لبلورة موقف عربي جماعي للتصدي للخطوة الأمريكية الأخيرة التي عدّت الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي غير متعارض مع القانون الدولي.

ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى أعمال الدورة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

ويناقش الاجتماع كيفية التعامل مع الخطوة الأمريكية العدائية تجاه الشعب الفلسطيني والمنتهكة بصورة جسيمة للقوانين والشرعية الدولية، بوصفها محاولة لشرعنة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. شارك الخبر







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