شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير نجران يؤكد أهمية زيادة الرحلات الجوية من وإلى المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

التقى نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم (الاثنين)، مدير الخطوط السعودية بالمنطقة ماجد آل زندان الذي قدم له تقريراً لأعمال الخطوط السعودية بمنطقة نجران خلال الأشهر الستة الماضية.

وأكد الأمير تركي بن هذلول أهمية العمل على زيادة عدد الرحلات من وإلى منطقة نجران مع مراعاة جدولة أوقات الرحلة بما يتناسب مع ظروف ومتطلبات المسافرين، إضافة إلى ضرورة استحداث رحلات جديدة، مشدداً على أهمية زيادة السعة المقعدية التي تلبي حاجات المسافرين من وإلى منطقة نجران.