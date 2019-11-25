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نائب أمير نجران يؤكد أهمية زيادة الرحلات الجوية من وإلى المنطقة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

التقى نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم (الاثنين)، مدير الخطوط بالمنطقة ماجد آل زندان الذي قدم له تقريراً لأعمال الخطوط السعودية بمنطقة نجران خلال الأشهر الستة الماضية.

وأكد الأمير تركي بن هذلول أهمية العمل على زيادة عدد الرحلات من وإلى منطقة نجران مع مراعاة جدولة أوقات الرحلة بما يتناسب مع ظروف ومتطلبات المسافرين، إضافة إلى ضرورة استحداث رحلات جديدة، مشدداً على أهمية زيادة السعة المقعدية التي تلبي حاجات المسافرين من وإلى منطقة نجران.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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