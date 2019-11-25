شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن فلسطين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

بدأت اليوم (الاثنين) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة جمهورية العراق، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وذلك لبلورة موقف عربي جماعي للتصدي للخطوة الأمريكية الأخيرة التي عدّت الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي غير متعارض مع القانون الدولي.

ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى أعمال الدورة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.

ويناقش الاجتماع كيفية التعامل مع الخطوة الأمريكية العدائية تجاه الشعب الفلسطيني والمنتهكة بصورة جسيمة للقوانين والشرعية الدولية، بوصفها محاولة لشرعنة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.