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عدن - ياسمين التهامي - غرقت سفينة الشعاع الذهبي ببطء في الرمال بسبب حركة المد والجزر القوية، جراء انقلابها قبالة سواحل جورجيا، وكانت تحمل على متنها 4200 سيارة.

ومن المتوقع أن تظل سفينة الشحن على حالها في البحر للعام المقبل، حيث أن السفينة لم تغرق بأكملها بل انقلبت على أحد الجانبين، ويجعل هذا الموقف من المستحيل إنقاذها دون تفكيكها وخلق مشكلة أكبر.

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شاهد: غرق سفينة تقل 4200 سيارة .. والنفط يتسرب ويحقق كارثة



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واتضح أن السفينة بعد وقت قصير من مغادرتها ميناء برونزويك، على بعد نحو 112 كيلومترًا جنوب سافانا، وتم إنقاذ قائد السفينة و23 من أفراد الطاقم، 4 منهم ظلوا محاصرين لمدة 36 ساعة قبل أن يتم استخراجهم من خلال ثقب في الهيكل.





ووفقا للمعلومات الواردة فإنه تم إحاطة السفينة بصخور كبيرة؛ لمنعها من التحرك بسبب المد والجزر، كما أن الغواصين عملوا على إزالة النفط وغيره من الملوثات المحتملة من داخل السفينة المقلوبة، حيث تأثر نحو 47 كيلومتراً من الشريط الساحلي بالنفط والوقود الذي تسرب من السفينة، ولا يزال سبب الحادث قيد التحقيق.