شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون الكاتب المقرب من بن سلمان الذي زعم أن المسجد الأقصى بالسعودية؟.. شاهد كيف ألجمته شيخة من الأسرة الحاكمة في قطر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وفاة عروسة بعد دقائق فقط من ‘‘ليلة الدخلة‘‘ .. لن تصدق ماهو السبب؟! ‘‘صورة صادمة‘‘ وتفاصيل تهز الوطن العربي فنان عربي شهير يتهم زوجته الإعلامية بالجمع بين زوجين .. والأخيرة تفجر مفاجأة ثقيلة أذهلت القاضي وأصابته بالصدمة!

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