قنصلية السعودية بهونج كونج تحذر رعايا المملكة من عدة مناطق

جدّدت القنصلية السعودية في هونج كونج، اليوم الإثنين، تحذيرها لجميع المواطنين بالمدينة، بالابتعاد عن 4 مناطق، بسبب قيام مظاهرات بها.
القنصلية تحدد أماكن المظاهرات
وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ذكرت القنصلية السعودية أن الأماكن التي يُنصح بالابتعاد عنها، هي: Hung Hom, Central, Polytechnic University, University Station، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين السعوديين في هونج كونج.
وأكدت القنصلية، أن الشرطة أعلنت عن قيام مظاهرات بتلك المناطق اليوم الإثنين، متمنية دوام السلامة للجميع.
الصين تدعم حاكمة هونج كونج
واليوم، أعربت الصين، عن دعمها لرئيسة السلطة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، بعدما حقق المعسكر المطالب بالديموقراطية فوزًا كاسحًا في انتخابات المجالس المحلية بعد أشهر من العنف، وشكلت النتيجة ضربة مهينة لبكين ولام، التي تجاهلت الدعوات للإصلاح السياسي وأشارت مرارًا إلى وجود أغلبية صامتة تؤيد حكومتها وترفض الحركة الاحتجاجية.
وانطلقت موجة المظاهرات في المدينة من معارضة لمشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين في يونيو الماضي؛ لكن جرى إلغاؤه بعد ذلك؛ غير أن الاحتجاجات لم تتوقف بل تم رفع سقف مطالبها إلى الديموقراطية ومحاسبة الشرطة، لتندلع مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين.
واشنطن تدعم المحتجين
ووافق مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء الماضي، على تشريعين يستهدفان دعم المحتجين في هونج كونج، وإرسال تحذير للصين بخصوص حقوق الإنسان، وتم إرسال التشريعين إلى البيت الأبيض لتوقيع الرئيس دونالد ترامب عليهما أو يستخدم حق النقض للاعتراض عليهما، في ظل محادثات تجارية حساسة مع بكين.
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