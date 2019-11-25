منصة «قوى» تقدم مزايا وخدمات إلكترونية لـ80% من أصحاب الأعمال

أعلنت منصة «قوى»، الواجهة الجديدة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، عن إضافة عددٍ من الخدمات الجديدة عبر بوابتها الإلكترونية؛ لتمكين العملاء من الحصول على خدماتها بكل يسرٍ وسهولةٍ، بهدف تحسين وتسهيل تجربة العملاء من أفراد ومنشآت؛ حيث تغطي هذه الخدمات أكثر من 80% من احتياج أصحاب الأعمال.

وأكدّت منصة «قوى»، أن 83% من الخدمات التي تقدمها المنصة تمت إعادة هندستها وتطويرها لتسهم في تسهيل الأعمال التجارية؛ حيث تقوم المنصة بإعادة هندسة السياسات والإجراءات وأتمتة العمليات بتحويلها إلى خدمات إلكترونية تُسهل رحلة العميل وتختصر المدة الزمنية لتنفيذ العمليات دون الحاجة لمراجعة مكتب العمل أو أي جهة أخرى.

وأشارت منصة «قوى»، إلى أن تحديث الخدمات في المنصة يتم بشكل دوري، بهدف تقديم جميع الخدمات بشكل إلكتروني ولتحقيق المستهدف الرئيس بأن تتيح المنصة لجميع المستفيدين الحصول على جميع الخدمات بشكل إلكتروني دون الحاجة لمراجعة الفروع أو المكاتب المعنية بذلك.

وبينت منصة «قوى»، أنها تعمل على تطوير وأتمتة الإجراءات بحيث تعمل المنصة على تسهيل تجربة المستخدم وتسريع الإجراءات والآليات المتبعة لتكون نقطة التقاء بين المنشآت والعاملين في القطاع الخاص سواء سعوديين أو غير سعوديين.

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ونبهت منصة «قوى»، إلى أنه يمكن لجميع المستفيدين الحصول على خدمات المنصة من خلال البوابة الإلكترونية أو عبر الرابط: https://www.qiwa.sa؛ حيث تتيح لهم خدمات متعددة منها، رخص العمل، التأشيرات الفورية للمنشآت القائمة، تغيير مهنة العامل بشكل فوري، ونقل خدماته.

كما يمكن من خلال منصة «قوى»، الحصول على شهادة السعودة، ومؤشرات العمل وغيرها من الخدمات، وتهدف المنصة من خلال هذه الخدمات إلى خلق سوق عمل متكامل تنافسي يرتكز على الشفافية ليكون ركنًا أساسيًا في دعم اقتصاد الوطن، وتعزيز أهمية التوطين والامتثال لأنظمة العمل.

وتعمل منصة «قوى»، على تحسين العلاقة التعاقدية بين الموظف وصاحب العمل، وذلك عن طريق إعادة هندسة السياسات والإجراءات الخاصة بخدمات وزارة العمل وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات.

يُذكر أن منصة «قوى»، تم إطلاقها في أبريل من العام الحالي 2019، بهدف تحسين تجربة المستخدم والارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة له من قطاع العمل.