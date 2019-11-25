المؤسسة العامة للحبوب: انتهاء موسم توريد القمح المحلي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، انتهاء موسم استلام القمح المحلي للعام 1440 / 1441هـ، بتوريد صافي كمية 202.150 طنًا، تم استلامها من 930 مزارعًا في 8 من فروعها بمختلف مناطق المملكة، بإجمالي قيمة 239.965.833 ريالًا، وتم صرف ما قيمته 154.846.006 ريالات، مقابل 130.434 طنًا لعدد 561 مزارعًا على 6 دفعات.

وأشارت المؤسسة العامة للحبوب، إلى أنه جارٍ استكمال صرف باقي المبالغ المستحقة، وفقًا لإجراءات قفل الحساب التي يقوم بها المزارعون إلكترونيًا، بعد استكمالهم المستندات النظامية للصرف.

4 مناطق الأعلى توريدًا

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، إلى أن مناطق (الجوف، القصيم، تبوك، وحائل)، كانت الأعلى توريدًا للقمح المحلي هذا الموسم، إذ تصدرت الجوف المناطق بإجمالي كمية (62.574) طنًا شكلت 31% من القمح المستلم، وتلتها القصيم (59.264) طنًا بنسبة 29%، ثم تبوك بكمية (30.718) طنًا بنسبة 15%، وحائل بكمية (26.830) طنًا بنسبة 13%، كما تم استلام (10.668) طنًا في وادي الدواسر بنسبة 5.3%، وكمية (9.312) طنًا في الرياض بنسبة 4.6%، وكمية (2.439) طنًا في الخرج، و(340) طنًا في الأحساء.

وكانت المؤسسة، قد بدأت في استلام كميات القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي (1440 / 1441هـ)؛ اعتبارًا من 3 شعبان 1440هـ الموافق 8 أبريل 2019م، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز (50) هكتارًا، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية (700) ألف طن كل عام كحد أقصى.

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تمديد فترة استلام القمح

واستجابة لطلبات المزارعين، قامت المؤسسة بتمديد فترة استلام القمح المحلي لمدة أسبوعين إضافيين إلى منتصف شهر نوفمبر الجاري بدلًا من نهاية أكتوبر 2019م؛ ليتمكن المزارعون من استكمال تسليم ما لديهم من المحصول، ووفقًا للكميات المخصصة لهم.

وأضاف، أن حزمة الخدمات الإلكترونية، التي أطلقتها المؤسسة عبر موقعها الرسمي، كان لها دور كبير في التسهيل على المزارعين وتنظيم عمليات الاستلام بمختلف فروع المؤسسة المخصصة للاستلام، وكذلك في تنظيم عمليات الصرف والمتابعة وتفاعل المؤسسة مع استفسارات المزارعين وحل أي مشاكل تواجههم.

دور الخدمات الإلكترونية

وقد مكَّنت الخدمات الإلكترونية المزارعين المستفيدين من اختيار مقر التوريد (الفرع)، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة، وهو ما أدى إلى سير عمليات الاستلام بشكل منظم وبكل سهولة ويسر، وانحصار الاستفسارات إلى (174) استفسارًا إلكترونيًا تم التعامل معها.

وقد أظهرت بيانات قياس مدى رضا المزارعين عن الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل المؤسسة، عن تصويت 83% من المزارعين المشاركين بأنها كانت ممتازة، و9% جيد جدًا، و8% متوسطة.