محمد بن زايد يهنِّئ الملك وولي العهد على فوز الهلال بدوري أبطال آسيا

هنَّأ ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد- اليوم الإثنين- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة فوز الهلال بدوري أبطال آسيا.

وكتب الشيخ محمد بن زايد، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيها: «نهنِّئ خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق؛ بمناسبة فوز نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم»، وتابع «ونبارك لمشجعي ومحبي الهلال السعودي، ونتمنى له كل التوفيق والنجاح في البطولات المقبلة».

وكان فريق الهلال، قد تمكَّن- أمس الأحد- من التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه على فريق أوراوا الياباني بهدفين دون مقابل.