ناقش تقرير «هيئة الزكاة».. «الشورى» يوجّه 5 مطالب لـ«الاتصالات»

ناقش مجلس الشورى، التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1439 / 1440هـ، خلال جلسته العادية بالدورة السابعة، التي عُقدت اليوم الإثنين؛ برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

التنسيق مع وزارة العدل

وطالب أعضاء الشورى «هيئة الزكاة»، بالتنسيق مع وزارة العدل؛ لاستيفاء القيمة المضافة على العقار قبل الإفراغ، مُشيدين بإنشاء الهيئة حساب الأموال غير المستهدفة.

وحثَّ المجلس «هيئة الزكاة»، على دراسة إيقاف الغرامات الضريبية عن الأفراد من المواطنين، وأن يكون الإيقاف محددًا بمدة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات، إلى حين نشر الوعي للمواطنين، وأن يكون الإيقاف فقط للمواطنين الأفراد رجالًا ونساءً، وليس للعقاريين وتجار العقار.

معالجة تراجع مؤشر البنية التحتية

وطالب مجلس الشورى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بسرعة معالجة تراجع مؤشر البنية التحتية، والعمل على أن تكون البنية التحتية قادرة على مواكبة التطور التقني، وكذلك تمكين الوزارة ووحدة التحول الرقمي من عضوية مجلس برنامج التحول الوطني للصناعة والخدمات اللوجستية، وكذلك العمل مع الجهات الحكومية لتوحيد منصات التوظيف للقطاع الحكومي؛ لتكون بوابة واحدة، مُشددًا على ضرورة تحفيز وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتسهيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ للمشاركة في توطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وطالب مجلس الشورى، الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، بتوحيد إجراءات ومعايير الحفر، وسرعة إصدار التصاريح؛ لتمكين تنفيذ مشاريع الشبكات في الوقت المحدد.